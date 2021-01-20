«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч

Ещё один знаковый персонаж комиксов DC появится в третьем сезоне «Титанов» — бывшая Бэтгёрл Барбара Гордон, и на роль уже подобрали во всех смыслах подходящую актрису Саванну Уэлч («Команда 6»).

Образ героини взят из комиксов о Джокере «Убийственная шутка», где после многочисленных пыток готемского злодея Барбара оказалась в инвалидном кресле. Для макcимальной аутентичности HBO Max искал актрису с инвалидностью и нашёл её — Уэлч потеряла ногу в трагическом происшествии в 2016 году. Среди других несомненных плюсов отметим внешнее сходство актрисы с персонажем — редкая удача.

В продолжении супергеройского экшена Барбара займёт пост комиссара полиции Готэма, где продолжит дело своего покойного отца Джима Гордона. В качестве Оракула девушка вольётся в супергеройскую команду Найтвинга / Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) и его юных Титанов.

В третьем сезоне продолжат играть также Эсай Моралес, Иэн Глен, Анна Диоп и другие. Исполнительными продюсерами числятся Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер. Дата премьеры пока не известна.