В третьем сезоне «Титанов» появятся Красный колпак, Барбара Гордон и Пугало

Во время онлайн-конвента DC FanDome выяснились кое-какие подробности о третьем сезоне супергеройского экшена «Титаны». В продолжении появятся три хорошо знакомых поклонникам вселенной DC персонажа — уже мелькавшая в слухах о продолжении сериала Барбара Гордон, а также Красный колпак и Пугало.

Барбара Гордон, удочерённая комиссаром готэмской полиции Джимом Гордоном, нынче занимает пост своего приёмного отца. В прошлом их с Диком Грейсоном (Брентон Туэйтс) связывали тёплые чувства, а сейчас её единственное желание — выдворить «Титанов» из города. В Красного колпака перевоплотится уже известный зрителям Джейсон Тодд (Керран Уолтерс), жаждущий поквитаться со своей старой командой. А доктор Джонатан «Пугало» Крэйн томится в знаменитой лечебнице Аркхем и в духе Ганнибала Лектера консультирует готэмскую полицию.

Сериалом о приключениях команды супергероев во главе с Найтвингом занимаются Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»).