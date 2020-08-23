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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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В третьем сезоне «Титанов» появятся Красный колпак, Барбара Гордон и Пугало

Во время онлайн-конвента DC FanDome выяснились кое-какие подробности о третьем сезоне супергеройского экшена «Титаны». В продолжении появятся три хорошо знакомых поклонникам вселенной DC персонажа — уже мелькавшая в слухах о продолжении сериала Барбара Гордон, а также Красный колпак и Пугало.

Барбара Гордон, удочерённая комиссаром готэмской полиции Джимом Гордоном, нынче занимает пост своего приёмного отца. В прошлом их с Диком Грейсоном (Брентон Туэйтс) связывали тёплые чувства, а сейчас её единственное желание — выдворить «Титанов» из города. В Красного колпака перевоплотится уже известный зрителям Джейсон Тодд (Керран Уолтерс), жаждущий поквитаться со своей старой командой. А доктор Джонатан «Пугало» Крэйн томится в знаменитой лечебнице Аркхем и в духе Ганнибала Лектера консультирует готэмскую полицию.

Сериалом о приключениях команды супергероев во главе с Найтвингом занимаются Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»).

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Титаны
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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