Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 августа

Шестой сезон «Люцифера» расскажет о трендовом движении Black Lives Matter. Предполагается, что оно останется таковым к моменту премьеры продолжения.
Софи Оконедо и Каэ Александр записались в экранизацию фэнтези «Колесо времени». Обе сыграют женщин с особым магическим даром.
Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах «Короны». Но увидеть её в образе зрители смогут не раньше следующего года.
Дин Винчестер из «Сверхъестественного» станет супергероем в третьем сезоне «Пацанов». Дженсен Эклз уже знает, чем займётся по окончании главного сериала своей жизни.
Фэнтези-трэш «Аванпост» возвращается в октябре. Третий сезон получил точную дату выхода.
Боевые монашки обязательно вернутся — Netflix обеспечил второй сезон «Монахине-воину». Новостью поделился шоураннер сериала.
Вирус, комикс, жёлтая сумка — трейлер переосмысленной «Утопии» указывает на сходства и различия с оригиналом. А ещё называет точную дату премьеры.
Мистическая драма «Мне это не нравится» с Софией Лиллис осталась без второго сезона. Из-за пандемии.
Барри Аллен пытается спасти жену в трейлере седьмого сезона «Флэша». Получится или нет, зрители узнают не раньше следующего года.
«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» завершились на первом сезоне. Канал Showtime закрыл сериал.