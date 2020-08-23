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Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» Лучшее аниме осени 2019 года Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 августа
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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26Лазер-шоу «Три дебила» – 421: «Выбивая долги» и «Американский огурчик»
 
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