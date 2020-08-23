Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 августа

Шестой сезон «Люцифера» расскажет о трендовом движении Black Lives Matter. Предполагается, что оно останется таковым к моменту премьеры продолжения.

Софи Оконедо и Каэ Александр записались в экранизацию фэнтези «Колесо времени». Обе сыграют женщин с особым магическим даром.

Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах «Короны». Но увидеть её в образе зрители смогут не раньше следующего года.

Дин Винчестер из «Сверхъестественного» станет супергероем в третьем сезоне «Пацанов». Дженсен Эклз уже знает, чем займётся по окончании главного сериала своей жизни.

Фэнтези-трэш «Аванпост» возвращается в октябре. Третий сезон получил точную дату выхода.

Боевые монашки обязательно вернутся — Netflix обеспечил второй сезон «Монахине-воину». Новостью поделился шоураннер сериала.

Вирус, комикс, жёлтая сумка — трейлер переосмысленной «Утопии» указывает на сходства и различия с оригиналом. А ещё называет точную дату премьеры.