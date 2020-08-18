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Вирус, комикс, жёлтая сумка — трейлер переосмысленной «Утопии» указывает на сходства и различия с оригиналом

Потоковый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер «Утопии» — переосмысленного варианта британского фантастического триллера. Само собой, сюжет и визуализация претерпели кое-какие изменения, но и общие черты у сериалов имеются. Первый сезон с Джоном Кьюсаком, Рэйном Уилсоном и Сашей Лэйн выйдет на экраны 25 сентября.

В центре странной, страшной и запутанной истории оказываются фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего кое-какие глобальные события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи, и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

Создателем, сценаристом и шоураннером числится Джиллиан Флинн («Исчезнувшая»); она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Карен Уилсон и Деннисом Келли, работавшими над оригинальным сериалом.

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Видео Утопия
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