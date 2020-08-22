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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Барри Аллен пытается спасти жену в трейлере седьмого сезона «Флэша»

В сети появился трейлер седьмого сезона «Флэша» — многосерийной супергеройской драмы Грега Берланти («Стрела»). Сериал в числе прочих проектов, чьё производство основательно затянулось из-за вызванного эпидемией COVID-19 карантина, вернётся на телеканал The CW не раньше следующего года.

Ролик прозрачно намекает на очень непростые времена для Барри Аллена (Грант Гастин), его супруги Айрис Уэст-Аллен (Кэндис Паттон) и всей команды Флэша, у которых впереди множество испытаний и одна особенно важная миссия, которую главный герой просто не имеет права провалить.

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