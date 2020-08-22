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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Передумал: Netflix отменил продление «Общества» на второй сезон

Прошлым летом стриминговый сервис Netflix продлил на второй сезон подростковую драму «Общество», а спустя год изменил своё решение и закрыл проект. Причиной стали осложнения, связанные с эпидемией COVID-19. Ансамблевому сериалу было бы особенно сложно урегулировать вопросы с рабочими графиками многочисленных участников актёрского состава, и видеосервис почёл за лучшее не наживать лишних проблем и попрощаться с сериалом. Ещё одна причина — увеличение бюджета, связанное с обеспечением дополнительных мер безопасности на съёмочной площадке.

В вольной интерпретации романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» подростки из Новой Англии по возвращении домой обнаруживают, что все взрослые жители таинственным образом исчезли, а выбраться из города невозможно. Пытаясь выяснить, куда подевались их родители, подростки сталкиваются с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, героям приходится своими силами устанавливать в нём порядок.

В сериале снимались Кэтрин Ньютон, Шон Берди, Наташа Лю Бордиццо, Жак Колимон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан и Грэйс Виктория Кокс. Сценаристом и шоураннером выступал Кристофер Кейзер, а в команде исполнительных продюсеров состоял Марк Уэбб («Новый Человек-паук»).

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