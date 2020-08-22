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Мистическая драма «Мне это не нравится» с Софией Лиллис осталась без второго сезона

Ещё один проект Netflix постигла участь закрытого после продления «Общества» — видеосервис попрощался с мистической драмеди «Мне это не нравится», где главную роль сыграла София Лиллис («Оно»). Причина отмены второго сезона аналогична — сложности, связанные с пандемией. Нет никаких гарантий, что съёмки смогут возобновиться в ближайшем будущем, плюс проекту необходимы дополнительные финансовые вливания из-за расходов на безопасность. В итоге Netflix решил, что сериал легче закрыть.

А между тем сценарная команда некоторое время назад получила формальное добро на продолжение работы, начала писать сценарий второго сезона, и все активно готовились к началу производства. Как оказалось, зря старались.

Фантастическая драмеди по одноимённому комиксу Чарльза Форсмана («Конец *го мира») рассказывает о школьнице Сидни (Лиллис**), чьё взросление приносит с собой неожиданные перемены в и без того непростую жизнь. Девушка тяжело переживает потерю отца, не всегда ладит со сверстниками и окончательно теряется, когда понимает, что в ней проснулись разрушительные сверхспособности, которые она не может контролировать.

В сериале также снимаются Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг и Ричард Эллис. За проект отвечали продюсеры «Очень странных дел» Шон Леви и Дэн Коэн.

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