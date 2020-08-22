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«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» завершились на первом сезоне

Кабельный канал Showtime попрощался с «Ужасами по дешёвке: Городом ангелов» после первого сезона. Причина закрытия не оглашается, но, судя по всему, мистическая драма с Натали Дормер («Игра престолов») не сумела добиться должного внимания зрительской аудитории и её рейтинги оказались ниже ожидаемых.

Спин-офф оригинального сериала «Ужасы по дешёвке» рассказывал о событиях конца 30-х годов прошлого века в Лос-Анджелесе. Главный герой истории — мексиканец в рядах американской полиции Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто), расследующий убийство в праздник Дня мёртвых. В деле оказались замешаны расизм, нацизм, оккультизм, а также две сестры — демон Магда и ангел Санта Муэрте (Лоренца Иццо).

Автор первых «Ужасов» Джон Логан выступил создателем, сценаристом, а также исполнительным продюсером проекта наряду с Майклом Агиларом («Шучу»), Сэмом Мендесом («1917») и Пиппой Харрис («Пустая корона»).

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Ужасы по дешёвке: Город ангелов
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