«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» завершились на первом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime попрощался с «Ужасами по дешёвке: Городом ангелов» после первого сезона. Причина закрытия не оглашается, но, судя по всему, мистическая драма с Натали Дормер («Игра престолов») не сумела добиться должного внимания зрительской аудитории и её рейтинги оказались ниже ожидаемых.

Спин-офф оригинального сериала «Ужасы по дешёвке» рассказывал о событиях конца 30-х годов прошлого века в Лос-Анджелесе. Главный герой истории — мексиканец в рядах американской полиции Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто), расследующий убийство в праздник Дня мёртвых. В деле оказались замешаны расизм, нацизм, оккультизм, а также две сестры — демон Магда и ангел Санта Муэрте (Лоренца Иццо).

Автор первых «Ужасов» Джон Логан выступил создателем, сценаристом, а также исполнительным продюсером проекта наряду с Майклом Агиларом («Шучу»), Сэмом Мендесом («1917») и Пиппой Харрис («Пустая корона»).