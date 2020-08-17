Дин Винчестер из «Сверхъестественного» станет супергероем в третьем сезоне «Пацанов»

В официально подтверждённом в конце июля третьем сезоне «Пацанов» знаменательное пополнение — в актёрский состав сериала влился старый знакомый Эрика Крипке Дженсен Эклз, он же Дин Винчестер из завершающегося «Сверхъестественного», над которым Крипке добросовестно трудился первые пять сезонов.

Эклз выразительно и без лишних слов поделился новостью в своём инстаграме. Актёр, некогда пробовавшийся на роль марвеловского Капитана Америки, таки осуществит свою мечту и сыграет его аналог по вселенной «Пацанов» — Эклзу досталась роль первого супергероя Солдатика (Soldier Boy). Вернувшись со фронтов Второй мировой, Солдатик стал звездой первой величины и одним из столпов американской культуры на десятки лет вперёд.

Крипке не скрывал, что мечтал затащить Дженсена Эклза в проект, и несказанно рад возможности снова поработать с ним на одной съёмочной площадке. Шоураннер уже пообещал, что к съёмкам третьего сезона планирует приступить в начале следующего года, если позволит эпидемиологическая обстановка.