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Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в пятом и шестом сезонах «Короны»

Заключительные пятый и шестой сезоны исторической драмы «Корона» обрели свою принцессу Диану — народную любимицу леди Ди в сериале потокового сервиса Netflix сыграет Элизабет Дебики («Довод»). В четвёртом сезоне принцессу Уэльскую играет Эмма Коррин.

Пятый и шестой сезоны проекта Питера Моргана расскажут о событиях в мире конца прошлого — начала нынешнего веков и о том, как они отразились на жизни и отношениях внутри королевской семьи Великобритании.

В пятом сезоне королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон (киносерия «Гарри Поттер»), принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл ([«/m/Призрачная нить»), но перед этим зрители ещё увидят четвёртый сезон с Оливией Колман и Хеленой Бонем Картер — его Netflix обещает показать в конце года.

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