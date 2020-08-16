Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 августа

Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix. Теперь можно брать в проект Джона Бойегу.

Опасная связь Юлии Снигирь и Никиты Ефремова в свежем трейлере триллера «Хороший человек». Сериал Константина Богомолова выходит на START 20 августа.

Disney наконец-то разрешила сделать главную героиню своего мультсериала бисексуалкой. Лус Носеда из «Дома совы» торжественно выбралась из шкафа.

Съёмки второго сезона «Ведьмака» официально возобновились. С соблюдением всех возможных предосторожностей.

Хилари Суонк возглавляет миссию на Марс в трейлере космодрамы «Вдали». Продюсерский проект Мэтта Ривза выходит в сентябре.

Убийственная комедия «Прожить две недели» с Мэйси Уильямс выходит в сентябре. Вместе с датой выхода сериал обзавёлся первым трейлером.

Адриа Архона сыграет главную женскую роль в приквеле «Изгоя-один» про Кассиана Андора. Прерванный карантином предпроизводственный процесс вот-вот возобновится.