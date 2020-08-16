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Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат «Re:Zero 2» — дата выхода, трейлер и сэйю второго сезона одного из лучших «попаданческих» сериалов
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 августа
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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13Лазер-шоу «Три дебила» – 421: «Выбивая долги» и «Американский огурчик»
 
 
11Ноль кадров в секунду – 329: Джиллы в жилах
 
8Телеовощи – 352: Гетероботы и гейсептиконы
 
 
6ЕВА – 385: Гостья
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
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