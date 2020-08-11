Актёр из «Людей Икс» опять сыграет супергероя, но уже в «Пацанах»

В сети появился свежий кадр из второго сезона «Пацанов», на котором засветился новый важный персонаж — бывший член супергеройской «Семёрки» по прозвищу Фонарщик (Lamplighter). Играет его не понаслышке знакомый с миром комиксов Шон Эшмор (Айсмен из «Людей Икс»).

Фонарщик, наделённый даром пирокинеза, сыграл ключевую трагическую роль в событиях прошлого, приведших к тому, что своё время команда «Пацанов» развалилась и каждый пошёл своим путём. Фонарщик выбыл из элитного супергеройского отряда, таким образом освободив место для новичка Старлайт. Однако спустя годы бывший член «Семёрки» возвращается, и без далеко идущих последствий его появление не обойдётся.