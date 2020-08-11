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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Галь Гадот, Эзра Миллер, Марго Робби и Дуэйн Джонсон приглашают вас на DC FanDome

Без преувеличения главное событие этого лета (в отсутствие Comic-Con) DC FanDome обещает представить кучу эксклюзивного материала, включая горячо ожидаемые трейлеры «Отряда самоубийц» и «Лиги справедливости». Этим, разумеется, дело не ограничится, а потому уровень хайпа вокруг предстоящего фестиваля растёт день ото дня. И Warner Bros. умело его подогревает.

На этот раз в ход пошёл тяжёлая артиллерия в лице Галь Гадот («Чудо-женщина: 1984»), Марго Робби («Отряд самоубийц»), Дуэйна «Чёрного Адама» Джонсона, Закари Ливая («Шазам! 2») и Эзры Миллера («Флэш»), а также Кресса Уильямса («Чёрная молния»), Брэк Бэссинджер («Старгёрл») и новоиспечённой «Бэтвумен» Джависии Лесли. Звёзды записали ролики в TikTok, призывая фанатов присоединиться, и некоторые из них уже это сделали — причём в образах любимых героев:

Записывайте координаты и запасайтесь кофе: DC FanDome стартует 22 августа в 20.00 по московскому времени и продлится ровно 24 часа.

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