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Не «Комик-Коном» единым — Warner Bros. анонсировала масштабный онлайн-фестиваль DC FanDome

Затянувшийся коронавирус оставил нас в этом году без «Комик-Кона», но это не повод киснуть — благодаря Warner Bros. инфоповодов у КГ-Портала летом всё равно будет хоть отбавляй. Предприимчивые боссы из студии решили устроить праздник для фанатов и организовать собственный фестиваль DC FanDome, разумеется, онлайн. Записывайте: 22 августа, 20.00 МСК, 24 часа подряд, DCFanDome.com, абсолютно бесплатно.

Действо обещает быть крайне масштабным — нас ждут новые анонсы, трейлеры и прочие подробности предстоящих кинопроектов при участии создателей и актёрского состава. И здесь наибольшие зрительские ожидания связаны с предстоящими «Бэтменом», «Отрядом самоубийц», «Чудо-женщиной: 1984» и «Лигой справедливости» Зака Снайдера. Но, разумеется, только этими фильмами дело не ограничится.

Кроме того, на конференции будут представлены сериальная вселенная DC, игровое подразделение студии и DC Comics, а среди специальных гостей значатся предводитель Арроуверс Грег Берланти, главный по фильмам DC Уолтер Хамада и издатель комиксов Джим Ли.

Всё мероприятие развернётся в шести разных локациях:

  • Hall of Heroes — место проведения основных анонсов, специальных панелей и презентации новых проектов (фильмов, сериалов и игр), которые будут доступны на девяти языках;

  • DC WatchVerse — виртуальная аудитория с обязательным к просмотру многочасовым контентом, среди которого будет всё от прошедших панелей и специальных показов до вырезанных сцен, интервью с актёрами и создателями, а также видео со съёмок;

  • DC YouVerse — косплеи, фан-арт и прочий пользовательский контент;

  • DC KidVerse — контент для детей;

  • DC InsiderVerse — именно тут выступят Берланти, Ли и Хамада и представят зрителям Мультивселенную DC;

  • DC FunVerse — здесь можно будет поучаствовать в различных розыгрышах, смастерить золотую броню

В общем, ждём!

Не «Комик-Коном» единым — Warner Bros. анонсировала масштабный онлайн-фестиваль DC FanDome
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