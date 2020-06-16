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«В поиске» — Алия Шокат отправляется под суд и становится модной иконой в трейлере третьего сезона

Компания друзей слегка за 20, потерявшая (буквально) своего друга в первом сезоне по-чёрному комедийного триллера «В поиске», продолжает свои скитания в сезоне номер три. Тёмные тайны и мёртвый частный сыщик логично приводят их в зал суда и делают центром внимания всей страны:

Главные роли исполняют Алия Шокат («Замедленное развитие»), Джон Рейнольдс, Джон Рано и Мередит Хагнер. Создатели и исполнительные продюсеры сериала — Сара-Вайолет Блайс, Чарльз Роджерс и Майкл Шоуолтер.

Премьера продолжения случится на стриминговом сервисе HBO Max уже 25 июня.

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