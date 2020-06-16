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Райан Мёрфи и Netflix опять за своё — трейлер второго сезона «Политика»

Райан Мёрфи не был бы собой, не неся прекрасное в массы. А потому второй сезон чёрной комедии «Политик» от Netflix продолжит выбранный первым курс на гейство, инклюзивность и прочие прелести современного американского общества, на что активно намекает свежий трейлер:

В продолжении всё тот же не в меру амбициозный парень Пейтон будет бороться уже за сенаторское кресло. К своим ролям вернутся Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Бетт Мидлер, Джудит Лайт, Люси Бойнтон, Зои Дойч, Лора Дрейфус, Джулия Шлэпфер, Тео Джермейн, Ране Джонс и, судя по всему, Дэвид Коренсвет.

Премьера второго сезона на потоковом сервисе состоится уже 19 июня.

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Видео Политик
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24 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
12Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
18Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
10ЕВА – 376: Fate/Podcast
 
20Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
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