Райан Мёрфи и Netflix опять за своё — трейлер второго сезона «Политика»

Райан Мёрфи не был бы собой, не неся прекрасное в массы. А потому второй сезон чёрной комедии «Политик» от Netflix продолжит выбранный первым курс на гейство, инклюзивность и прочие прелести современного американского общества, на что активно намекает свежий трейлер:

В продолжении всё тот же не в меру амбициозный парень Пейтон будет бороться уже за сенаторское кресло. К своим ролям вернутся Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Бетт Мидлер, Джудит Лайт, Люси Бойнтон, Зои Дойч, Лора Дрейфус, Джулия Шлэпфер, Тео Джермейн, Ране Джонс и, судя по всему, Дэвид Коренсвет.

Премьера второго сезона на потоковом сервисе состоится уже 19 июня.