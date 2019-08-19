«Политик» — трейлер очень грязной драмы от Райана Мёрфи и Netflix

Вышел первый трейлер драмы «Политик» — первого совместного проекта Райана Мёрфи и Netflix под эгидой его беспрецедентного 300-миллионного контракта со стриминг-гигантом. И, судя по всему, постановщик не изменяет себе — гламур, драма, геи и очень плохое поведение.

Сериал расскажет о крайне амбициозном молодом человеке (Бен Платт), мечтающем стать президентом США, и каждый сезон драмы, коих будет уже как минимум два, будет посвящён одной из его политических кампаний — от школьного совета до Овального кабинета.

Разумеется, Мёрфи не мог упустить возможность пройтись по Трампу:

Эти богатые люди ведут себя очень плохо. Всё это просочилось в культуру, особенно при нынешнем президенте и его идее Иванки [Трамп] и Джареда [Кушнера] как воплощения привилегированности и кумовства.

Главные роли помимо Платта исполняют Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джессика Лэнг, Лора Дрейфусс, Бетт Мидлер, Дилан Макдермотт, Боб Балабан и Джулия Шлэпфер.

Премьера сериала состоится 27 сентября.