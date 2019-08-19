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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Кевин Смит стал шоураннером сериала про Хи-Мэна

Кевин Смит наконец-то достучался до потокового сервиса Netflix, где его назначили продюсером и шоураннером анимационного сериала Masters of the Universe: Revelation.

За техническую часть отвечают специалисты из Powerhouse — компании, где рисовали мультипликационную Castlevania.

Если верить Смиту, то его творение будет прямым продолжением оригинального сериала. Netflix предоставил синопсис и тизер-постер.

Радикально новое путешествие в Этернию возвращает таких любимых персонажей, как Хи-Мэн, Орко, Кринджер и Мэн-Эт-Армс. Сюжет вовлекает наших героических воинов и защитников Замка Грейскалла в битву против Скелетора, Ивел-Лин, Бист Мэна и прочих злодеев.

Но яростная финальная схватка наносит Этернии непоправимый ущерб. Теперь Тила должна найти пропавший Меч Силы, чтобы успеть предотвратить конец вселенной. Её квест наконец-то раскроет все тайны Грейскалла. Эту эпическую сагу поклонники «Хи-Мэна и властелинов вселенной» ждали 35 лет!

Ага! Хи-Мэн больше не главный герой. Непонятно, зачем Netflix ещё один мультик про Сильного Женского Персонажа, если у них уже есть «Ши-Ра и Непобедимые принцессы». Но мы рады, что Кевин при деле.

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