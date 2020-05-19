Netflix раскрыл дату выхода 2 сезона «Политика» Райана Мёрфи, добавив свежие кадры и постер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Райан Мёрфи пашет как проклятый. «Голливуд», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и уже успел наработать на второй сезон комедийной драмы «Политик», датой выхода которого Netflix назначил 19 июня. Заодно потоковый сервис поделился парочкой кадров и постером скорого продолжения.

В центре сюжета — богатый и гиперамбициозный парень Пейтон (Бен Платт), целью жизни которого является кресло президента США (не мебель). Но дорога от школьного совета до Овального кабинета густо усыпана всеми грехами кулуаров Белого дома.

Во втором сезоне «Политика» главный герой будет подсиживать конкурента на пост Сенатора (Джудит Лайт), на чьей стороне бойкая глава аппарата правительства (Бэтт Мидлер). Но у Пейтона найдётся пара их скелетов в рукаве.

В первом сезоне также сыграли Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Люси Бойнтон, Зои Дойч и Боб Бэлабан, Лора Дрейфус, Дилан Макдермотт и Джулия Шлэпфер.