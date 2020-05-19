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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix раскрыл дату выхода 2 сезона «Политика» Райана Мёрфи, добавив свежие кадры и постер

Райан Мёрфи пашет как проклятый. «Голливуд», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и уже успел наработать на второй сезон комедийной драмы «Политик», датой выхода которого Netflix назначил 19 июня. Заодно потоковый сервис поделился парочкой кадров и постером скорого продолжения.

Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик»

В центре сюжета — богатый и гиперамбициозный парень Пейтон (Бен Платт), целью жизни которого является кресло президента США (не мебель). Но дорога от школьного совета до Овального кабинета густо усыпана всеми грехами кулуаров Белого дома.

Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик» Кадры из сериала «Политик»

Во втором сезоне «Политика» главный герой будет подсиживать конкурента на пост Сенатора (Джудит Лайт), на чьей стороне бойкая глава аппарата правительства (Бэтт Мидлер). Но у Пейтона найдётся пара их скелетов в рукаве.

В первом сезоне также сыграли Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг, Люси Бойнтон, Зои Дойч и Боб Бэлабан, Лора Дрейфус, Дилан Макдермотт и Джулия Шлэпфер.

Постеры сериала «Политик»
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