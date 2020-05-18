Второй сезон «Академии Амбрелла» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix наконец-то созрел для объявления даты выхода второго сезона «Академии Амбрелла». Фантастическая семейная драма возвращается на малые экраны 31 июля. В честь важного анонса сидящие на карантине исполнители главных ролей воссоздали знаменитую сцену из первого сезона.

В первом сезоне повзрослевшие участники распавшейся команды супергероев вновь собираются вместе спустя 17 лет на похоронах скоропостижно скончавшегося приёмного отца и основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братьям» и «сёстрам» со сверхспособностями предстоит разгадать тайну гибели воспитателя и столкнуться с надвигающимся концом света. Во втором сезоне главным героям предстоит иметь дело с последствиями инфернальных событий финала.

В 10-серийном втором сезоне снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.

Шоураннером выступает Стив Блэкман («Видоизменённый углерод»). В исполнительных продюсерах значатся автор комикса-первоисточника Джерард Уэй, Джефф Кинг, Кит Голдберг и Майк Ричардсон.