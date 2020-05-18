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Комедия «Заводчики» с Мартином Фриманом получила второй сезон

Кабельный канал FX и британский вещатель Sky приняли решение продлить свой совместный проект — семейную комедию «Заводчики» — на второй сезон. Сериал с Мартином Фриманом и Дэйзи Хаггард в главных ролях вернётся на экраны когда-нибудь в следующем году.

Фриман и Хаггард играют счастливых, но очень уставших от семейных забот Пола и Элли — родителей двух малолетних детей. Главные герои пытаются достойно воспитать своих отпрысков и при этом отчаянно ищут баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Оригинальная идея принадлежит Мартину Фриману. За сценарий отвечают шоураннер сериала Саймон Блэкуэлл («Вице-президент») и Крис Эддисон. Первый сезон срежиссировал Бен Палмер («Переростки»). Производством занимаются Avalon и FX Productions.

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