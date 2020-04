Создатель «Сынов анархии» хочет снять сиквел о сыне Джекса Теллера

После прошлогоднего ухода из спин-оффа «Сынов анархии» Курт Саттер пытается найти новый путь, отличный от того, что ждал его после слияния Fox и Disney. В то время работавший над продолжением «Майянцев» канала FX Саттер не смог примириться со сменой политики и усилением творческого контроля со стороны нового руководства, а потому оставил проект, но как оказалось, ещё не готов покинуть байкерскую вселенную окончательно.

В своём твиттере Саттер опубликовал ответ на вопрос одного из пользователей Facebook о дальнейшей судьбе Абеля — старшего сына главного героя «Сынов анархии» Джекса Теллера.

Автор признался, что в его представлении мифология SOA (Sons of Anarchy) должна насчитывать четыре сериала: «Сыны анархии», «Майянцы», «Первые девять» (First Nine) и «Сэм Кроу» (Sam Crow) от включающей в себя полное название клуба аббревиатуры SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club, Redwood Original).

«Первые девять», разговоры о котором ходили ещё в 2013 году, Саттер представлял в виде девятисерийного мини-сериала. Ретро-драма о 60-х должна была стать приквелом основных событий «Сынов», посвящённым девяти основателям мотоклуба — ветеранам Вьетнамской войны. А «Сэм Кроу» рассказал бы о дальнейшей судьбе Венди, Неро, а также Абеля и Томаса — сыновей Джекса Теллера.

Саттер признался, что сейчас не может комментировать свои отношения с Fox, поэтому судьба этих двух проектов пока неясна.