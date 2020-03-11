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Постер «Американской истории ужасов» — 10 сезон расскажет о морских кошмарах

Создатель знаменитой хоррор-антологии Райан Мёрфи поделился в своём инстаграме первым постером 10 сезона «Американской истории ужасов». Судя по всему, в новой телеглаве речь пойдёт о монстрах, выбирающихся из морских глубин на берег.

В конце февраля Райан Мёрфи опубликовал намекнувший на морскую тематику первый промо-ролик свежей части, из которого стало известно, что в 10 сезоне «Американской истории ужасов» снимаются Маколей Калкин, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Точной даты возвращения у сериала пока нет, но известно, что новый сезон стартует на кабельном канале FX этой осенью.

Постеры сериала «Американская история ужасов»
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Галерея Американская история ужасов
 26 февраляМаколей Калкин записался в 10 сезон «Американской истории ужасов»
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