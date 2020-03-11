Постер «Американской истории ужасов» — 10 сезон расскажет о морских кошмарах

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Создатель знаменитой хоррор-антологии Райан Мёрфи поделился в своём инстаграме первым постером 10 сезона «Американской истории ужасов». Судя по всему, в новой телеглаве речь пойдёт о монстрах, выбирающихся из морских глубин на берег.

В конце февраля Райан Мёрфи опубликовал намекнувший на морскую тематику первый промо-ролик свежей части, из которого стало известно, что в 10 сезоне «Американской истории ужасов» снимаются Маколей Калкин, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Точной даты возвращения у сериала пока нет, но известно, что новый сезон стартует на кабельном канале FX этой осенью.