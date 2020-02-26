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Маколей Калкин записался в 10 сезон «Американской истории ужасов»

В сети появился промо-ролик 10 сезона «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака. Лаконичное видео сообщает имена участников основного актёрского состава, среди которых значится Маколей Калкин. Для актёра это станет первой регулярной ролью в сериале.

В 10 сезоне также снимаются Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. В отличие от Калкина, все эти актёры играли как минимум в одном из сезонов многосерийного ветерана.

Никаких других подробностей о свежей телеглаве знаменитой антологии ужасов пока нет. Создатели ещё не готовы объявить подзаголовок и рассказать, о чём пойдёт речь в новом сезоне, но уже известно, что сериал вернётся на кабельный канал FX этой осенью.

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Видео Американская история ужасов
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