Маколей Калкин записался в 10 сезон «Американской истории ужасов»

В сети появился промо-ролик 10 сезона «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака. Лаконичное видео сообщает имена участников основного актёрского состава, среди которых значится Маколей Калкин. Для актёра это станет первой регулярной ролью в сериале.

В 10 сезоне также снимаются Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. В отличие от Калкина, все эти актёры играли как минимум в одном из сезонов многосерийного ветерана.

Никаких других подробностей о свежей телеглаве знаменитой антологии ужасов пока нет. Создатели ещё не готовы объявить подзаголовок и рассказать, о чём пойдёт речь в новом сезоне, но уже известно, что сериал вернётся на кабельный канал FX этой осенью.