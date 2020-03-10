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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Натали Элин Линд из «Одарённых» сыграет жертву маньяка в сериале «Высокое небо»

Телеканал ABC заказал съёмки полного первого сезона детективного триллера «Высокое небо» с Кэтрин Уинник («Викинги») и Райаном Филиппом. А сегодня к актёрскому составу проекта присоединилась Натали Элин Линд («Одарённые»).

Сериал по роману Си Джей Бокса The Highway рассказывает о частном сыщике Кэсси Дьюэлле (Филипп), объединяющем усилия с бывшей полицейской Дженни Хойт (Уинник), чтобы отыскать двух сестёр, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Вскоре главные герои выясняют, что эти девушки — далеко не единственные жертвы маньяка.

Линд сыграет импульсивную и вспыльчивую Даниэль Салливан, похищенную по дороге к её бойфренду в Монтане. Вместе с ней в лапы к маньяку попала и младшая сестра девушки Грэйси.

Создателем и сценаристом сериала числится Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес»), а за режиссуру отвечает Пол Макгиган («Шерлок»).

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Высокое небо
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