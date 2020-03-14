«Игрек: Последний мужчина» и «Атланта» снова откладываются — теперь из-за коронавируса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мировая эпидемиологическая обстановка такова, что заставляет страдать и без того обиженные судьбой проекты. В волну повальной приостановки производства фильмов и сериалов на фоне разрастающегося коронавируса вместе с остальными включился кабельный канал FX. А это значит, что все ныне ведущиеся съёмки его проектов тоже приостановлены.

В частности на отдых отправляются творческие команды долгожданного для многих третьего сезона музыкальной драмеди «Атланта» Дональда Гловера, четвёртого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули, четвёртого сезона криминальной драмы «Снегопад», а также известного производственного страдальца — многосерийной экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина».

Перерыв в производстве продлится две недели, но если эпидемиологическая ситуация не улучшится, хиатус, ясное дело, продлят.