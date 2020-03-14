Apple TV+ также приостановил съёмки всех своих сериалов из-за COVID-19

Потоковый сервис Apple TV+ в знак солидарности и, в первую очередь, конечно, в целях безопасности также поручил приостановить съёмки всех своих многосерийных проектов. Буквально вчера стало известно, что на паузу поставлены съёмки экранизации «Академии» в Ирландии, а также второго сезона драмы «Утреннее шоу». Нынче подтянулись и все остальные.

В частности приостановлено производство вторых сезонов антиутопического эпика «Видеть», мистического триллера «Прислуга», космической драмы «Для всего человечества» и комедии «Мифический квест: Пир ворона». Также на паузе оказались съёмки первого сезона хоррора «История Лизи» по роману Стивена Кинга.

Всеми вышеперечисленными проектами занимаются сторонние студии: Chernin Entertainment, Endeavor Content, Blinding Edge Pictures, Sony TV, Warner Bros. TV, Bad Robot и Lionsgate TV. Все они сейчас распускают сотрудников по домам в надежде благополучно пережить эпидемический пик. О сроках перерыва в производстве пока не сообщается.