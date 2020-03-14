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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Из-за коронавируса Netflix приостанавливает съёмки своих фильмов и сериалов, включая четвёртый сезон «Очень странных дел»

Перед коронавирусом все равны, поэтому в спешном сворачивании производства от киностудий не отстают и производители сериального контента. Потоковый сервис Netflix приостанавливает съёмки всех своих многосерийных и полнометражных проектов на территории США и Канады.

Среди прочих под карантин уже попали четвёртый сезон «Очень странных дел», финальный сезон комедии «Грейс и Фрэнки» и второй сезон «Матрёшки». А вот съёмочный процесс второго сезона «Ведьмака» в Великобритании пока продолжается, и в случае с этим проектом руководство условилось действовать по обстановке.

По предварительным данным, производственный хиатус продлится две недели, начиная с 16 марта. Если эпидемия пойдёт на спад, съёмки тут же возобновят, ну а при ухудшении положения производственный перерыв продлится столько, сколько будет необходимо.

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Темы
 
Очень странные дела
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