Соавтор комедии «Матрёшка» готовит сериал по «Звёздным войнам» с главным женским персонажем

Портал Variety сообщает, что вселенная «Звёздных войн» в скором времени прирастёт ещё одним многосерийным проектом для Disney+. За будущую постановку отвечает соавтор и шоураннер «Матрёшки» Лесли Хэдланд.

О сюжете неизвестно практически ничего, кроме пары ключевых деталей. Во-первых, в центре истории окажется некий женский персонаж, а во-вторых, события сериала будут разворачиваться в другой временной линии, нежели все остальные проекты. Хэдланд числится сценаристом и шоураннером сериала, который нынче укомплектовывает свою творческую команду.

Официально в работе у Lucasfilm три сериала по культовому франчайзу — недавно получивший продление на третий сезон «Мандалорец» Джона Фавро, а также пребывающие на предпроизводственном этапе сериалы про Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.