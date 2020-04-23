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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Соавтор комедии «Матрёшка» готовит сериал по «Звёздным войнам» с главным женским персонажем

Портал Variety сообщает, что вселенная «Звёздных войн» в скором времени прирастёт ещё одним многосерийным проектом для Disney+. За будущую постановку отвечает соавтор и шоураннер «Матрёшки» Лесли Хэдланд.

О сюжете неизвестно практически ничего, кроме пары ключевых деталей. Во-первых, в центре истории окажется некий женский персонаж, а во-вторых, события сериала будут разворачиваться в другой временной линии, нежели все остальные проекты. Хэдланд числится сценаристом и шоураннером сериала, который нынче укомплектовывает свою творческую команду.

Официально в работе у Lucasfilm три сериала по культовому франчайзу — недавно получивший продление на третий сезон «Мандалорец» Джона Фавро, а также пребывающие на предпроизводственном этапе сериалы про Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.

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