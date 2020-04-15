Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ готовит поклонникам далёкой-далёкой галактики очередной подарок в виде документального мини-сериала, посвящённого съёмкам сериала Lucasfilm «Мандалорец». Новостями поделился официальный твиттер цифровой платформы, сообщив, что премьера состоится 4 мая, в день «Звёздных войн».

Документальный мини-сериал получил название «Галерея Disney: Мандалорец» (Disney Gallery: The Mandalorian). Эпизоды, посвящённые закулисью космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони, будут выходить еженедельно. Фавро выступит в качестве рассказчика. Подписчики сервиса увидят интервью с авторами и актёрами, эксклюзивные закадровые видеоматериалы и многое другое.

Меж тем сам «Мандалорец» очень вовремя успел завершить съёмки второго сезона и пребывает на стадии постпроизводства. Дата возвращения сериала по культовой вселенной «Звёздных войн» пока не изменилась — новые серии начнут показывать в октябре.