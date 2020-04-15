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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Удачный старт Quibi: 1,7 млн скачиваний за неделю и планы по адаптации для телеэкранов

Запущенный на прошлой неделе мобильный стриминговый сервис Quibi выступил выше собственных ожиданий, набрав за неделю, по собственным данным, 1,75 млн скачиваний, из которых 87% пришлось на жителей США и ещё 6% — Канады. Причём 80% зрителей, начавших смотреть сериал, «осилили» как минимум один эпизод — благо длится он 10 минут.

Впрочем, цифра исследовательской компании Apptopia несколько ниже — 1,15 млн — так что истина где-то рядом посередине. Также они настаивают на том, что количество скачиваний в данном случае точно не равно количеству активных пользователей, которые за неделю они провели в приложении 1,3 млн часов или всего лишь 10 минут в день на одном устройстве.

Так или иначе, руководство в лице Джеффри Катценберга и Мег Уитман довольно — в нынешних условиях, когда большая часть мира сидит дома, запуск видеоплатформы, ориентированной на просмотр «по пути на работу и обратно», был весьма рискованным шагом. Рассматривался даже вариант переноса даты запуска, но вместо этого было решено сойтись на 90-дневном бесплатном периоде, далее стоимость подписки с рекламой составит $ 4,99 в месяц, без рекламы — $ 7,99.

Следующий шаг — адаптация для телеэкранов, которая была в планах изначально, но с учётом сегодняшних реалий процесс было решено максимально ускорить. Пока же контент сервиса, насчитывающий более 50 наименований оригинальных сериалов и шоу, можно смотреть только на экранах смартфонов, что наверняка порадовало Тимура Бекмамбетова, а вот сидящих на карантине пользователей сильно раздражает.

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