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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ролик о создании второго сезона «Реальных упырей»: интересные детали и забавные камео

В сети появился ролик о создании второго сезона «Реальных упырей». Участники актёрского состава рассказывают, чего стоит ждать от сюжета и присутствующих в нём персонажей, и предлагают заглянуть за кулисы проекта. К слову, помимо прочих в гости к американским упырям наведается Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»).

Продолжение многосерийной версии одноимённой полнометражной комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента расскажет, чем нынче занимаются живущие под одной крышей вампиры и их фамильяр. Порой жизнь кажется им однообразной, однако и в ней хватает приключений: в этом сезоне главные герои продолжат исследовать жизнь современных смертных с её маленькими радостями, энергетический вампир получит повышение, а верный Гильермо попробует стать охотником на вампиров.

В актёрский состав второго сезона входят Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш, Марк Хэмилл и Хэйли Джоэл Осмент.

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Видео Реальные упыри
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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