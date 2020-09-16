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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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HBO Max и Тайка Вайтити готовят комедийный сериал про пиратов

Потоковый сервис HBO Max запустил в разработку сериал под названием «Наш флаг означает смерть» (Our Flag Means Death) — историческую приключенческую комедию о славных парнях, бороздивших морские просторы под сенью «Весёлого Роджера». Небезызвестный Тайка Вайтити значится исполнительным продюсером проекта и срежиссирует пилотный эпизод.

Центральным персонажем комедии станет Стид Боннет — знаменитый английский пират благородного происхождения. Дворянин какое-то время прослужил в колониальной милиции острова Бардабос, после чего по одному ему известным причинам подался в морские разбойники.

Создателем и шоураннером сериала значится Дэвид Дженкинс («Земляне»). К активной фазе производства приступят, как только Тайка Вайтити завершит съёмки марвеловского экшена «Тор: Любовь и гром». Помимо Дженкинса и Вайтити исполнительными продюсерами будущего сериала значатся Гаррет Баш («Реальные упыри») и Дэн Халстед.

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Наш флаг означает смерть
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HBO Max и Тайка Вайтити готовят комедийный сериал про пиратов

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