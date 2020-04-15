Звезда «Сорвиголовы» не может найти работу после закрытия сериала

Как оказалось, актриса Дебора Энн Уолл («Каратель», «Настоящая кровь») сидела без работы ещё до того, как это стало мейнстримом. Звезда безжалостно закрытого сериала Marvel «Сорвиголова» и коллега Мены Массуда по несчастью за два года так и не получила ни единой роли, появившись лишь в снятом до того ужастике «Клаустрофобы».

Я действительно пытаюсь понять, вернусь ли я когда-либо к работе, захочет ли кто-то работать со мной снова… Часть меня как будто говорит: «Ты просто сошла с ума, успокойся». Но другая часть меня любит играть, а проблема актёрской профессии состоит в том, что это становится частью вашей личности… Если я не играю, я не уверена, кто я.

У меня не было работы два с половиной года. Я пыталась получить хоть какую-то роль, но теперь это стало еще сложнее. Приходится стараться, чтобы поддерживать самооценку и уверенность в себе, когда я постоянно слышишь: «Сейчас у нас нет предложений» или «Ты не подходишь для роли».

Дебора Энн Уолл, в активном поиске