Музыкальный «Водоворот» Дэмьена Шазелла — первый трейлер мультикультурной драмы Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Взявшийся за старое Дэмьен Шазелл на сей раз творит для Netflix, и первые результаты этого сотрудничества можно оценить уже сейчас — вышел официальный трейлер музыкальной драмы «Водоворот» с Андре Холландом в главной роли:

В центре сюжета нью-йоркский джазовый музыкант, а по совместительству владелец парижского клуба и лидер музыкальной группы Эллиот Удо (Холланд), чьи дела сейчас идут не очень хорошо: финансовые проблемы, сложные отношения с девушкой, внезапно нагрянувшая погостить дочь-подросток и всё в таком духе.

Компанию Холланду на экране составят Иоанна Кулиг, Тахар Рахим, Амандла Стенберг и Лейла Бехти. За музыкальное сопровождение отвечает Глен Баллард.

Дебют на потоковом сервисе намечен на 8 мая.