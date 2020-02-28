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Дэмьен Шазелл представляет — первый тизер и постеры музыкального сериала «Водоворот»

Вышел первый тизер многообещающего мини-сериала от Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд», «Одержимость») и Netflix «Водоворот» (The Eddy), который, как мы понимаем, вернул режиссёра к любимой музыкальной тематике:

Нью-йоркский джазовый пианист Эллиот Удо (Андре Холланд) является совладельцем переживающего не лучшие дни парижского клуба и руководит обосновавшейся там музыкальной группой, солирует в которой его девушка Майа. Внезапно герой узнаёт, что его бизнес-партнёр проворачивает тёмные делишки, а в довершение всего к нему приезжает погостить проблемная дочь-подросток Джули.

Компанию Холланду на экране составят Йоанна Кулиг, Тахар Рахим, Амандла Стенберг и Лейла Бехти. Сосоздатели сериала — Джек Торн и Алан Пол, музыку написал обладатель премии «Грэмми» Глен Баллард. Примечательно, что все члены группы — настоящие парижские джазовые музыканты.

Премьера на Netflix запланирована на 8 мая.

Постеры сериала «Водоворот» Постеры сериала «Водоворот» Постеры сериала «Водоворот» Постеры сериала «Водоворот» Постеры сериала «Водоворот»
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Видео Водоворот
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