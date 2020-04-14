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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлены названия остальных эпизодов четвёртого сезона «Рика и Морти»

Вслед за недавно опубликованным трейлером второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти» в сети появились и названия оставшихся пяти серий продолжения анимационного хита.

Мультсериал продолжил добрую традицию зашифровывать в заголовках своих эпизодов отсылки к различным культовым произведениям поп-культуры. В отдельных пунктах списка среди прочих легко читаются прозрачные намёки на «Чужого», и «Звёздные войны». Тем более что дуэли на световых мечах зрители уже могли заметить в вышеупомянутом трейлере.

А вот и названия оставшихся серий:

  • Never Ricking Morty
  • Promortyus
  • Star Mort Rickturn of the Jerri
  • Childrick of Mor
  • The Vat of Acid Episode

Многосерийное детище Дэна Хармона и Джастина Ройланда о сумасшедших приключениях деда и внука возвращается на канал Adult Swim 3 мая.

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Темы
 
Рик и Морти
 1 апреляЧетвёртый сезон «Рика и Морти» возвращается в начале мая
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