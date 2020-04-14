Объявлены названия остальных эпизодов четвёртого сезона «Рика и Морти»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вслед за недавно опубликованным трейлером второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти» в сети появились и названия оставшихся пяти серий продолжения анимационного хита.

Мультсериал продолжил добрую традицию зашифровывать в заголовках своих эпизодов отсылки к различным культовым произведениям поп-культуры. В отдельных пунктах списка среди прочих легко читаются прозрачные намёки на «Чужого», и «Звёздные войны». Тем более что дуэли на световых мечах зрители уже могли заметить в вышеупомянутом трейлере.

А вот и названия оставшихся серий:

Never Ricking Morty

Promortyus

Star Mort Rickturn of the Jerri

Childrick of Mor

The Vat of Acid Episode

Многосерийное детище Дэна Хармона и Джастина Ройланда о сумасшедших приключениях деда и внука возвращается на канал Adult Swim 3 мая.