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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериалы о спасателях «911» и «911: Одинокая звезда» продлены на следующий сезон

Редкому проекту влиятельного отца телеантологий Райана Мёрфи отказывают в продлении. Этот телевизионный сезон не исключение, потому что канал FOX уже оформил продление двум сериалам Мёрфи, входящим в общую вселенную американской службы спасения. Драма «911» продлена на четвёртый сезон, а её спин-офф «911: Одинокая звезда» — на второй.

Каждый новый эпизод ныне идущего третьего сезона «911» собирает у экранов 6,8 млн зрителей при показателе 1,4 в ключевом демо «18–49 лет», а это на данный момент лучший результат среди всех художественных сериалов канала.

«Одинокая звезда» с Робом Лоу в главной роли отважного пожарника ненамного отстаёт от собрата по франчайзу — первый сезон собирает 6,3 млн просмотров за серию при рейтинговом показателе 1,2 в ключевой возрастной категории. Это лучшие результаты среди всех вышедших в этом сезоне новичков телевещателя.

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911 911: Одинокая звезда
 4 апреляВторой сезон «Шерифу» не грозит
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