Второй сезон «Шерифу» не грозит

Телеканал FOX с присущей ему решительностью оставил без второго сезона сериал «Шериф» со Стивеном Дорффом в главной роли. Многосерийный процедурал попросту не сумел доказать свою живучесть, продемонстрировал низкие рейтинговые результаты, а потому присоединился к другому такому же неудачнику — ранее закрытой на первом сезоне семейной драме «Почти семья».

В среднем каждый эпизод сериала собирал у телеэкранов 3,67 млн зрителей при рейтинговом показателе 0,58 в ключевой возрастной категории «18–49 лет». «Шериф» оказался на шаг от звания самого низкорейтингового проекта канала в этом телесезоне. Хуже показатели только у вышеупомянутой «Почти семьи».

13-серийная полицейская драма рассказывала, как наименее подходящий на должность шерифа Билли Холлистер (Дорфф) вынужден занять этот пост после внезапной смерти своего пожилого предшественника. Холистер не привык к политическим играм и кабинетным интригам, а потому намерен совмещать свои новые обязанности со старыми — ловить преступников.

В сериале снимались Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги и Марк Мозес. Пилот срежиссировал один из исполнительных продюсеров проекта Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»).