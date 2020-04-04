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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Выяснилась дата выхода пятого сезона «Слепого пятна»

Телеканал NBC подыскал дату выхода пятому сезону «Слепого пятна». Ещё прошлой весной стало известно, что многосерийный экшен-триллер с Джейми Александер и Салливаном Степлтоном пятым сезоном и завершится. 13-серийный финал стартует 30 апреля.

«Слепое пятно», к слову, один из очень немногих проектов, на которых никоим образом не сказался нынешний производственный кризис. Съёмки финального сезона, позволившие авторам логично закончить историю, завершились ещё в ноябре.

Помимо Александер и Степлтона в остросюжетном боевике о профессиональной и личной жизни агентов ФБР играют Роб Браун, Одри Эспарза, Эшли Джонсон, Эннис Эсмер и Мэри Элизабет Мастрантонио. Создателем сериала числится Мартин Джеро («Звёздные врата: Атлантида»).

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