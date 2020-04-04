Выяснилась дата выхода пятого сезона «Слепого пятна»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC подыскал дату выхода пятому сезону «Слепого пятна». Ещё прошлой весной стало известно, что многосерийный экшен-триллер с Джейми Александер и Салливаном Степлтоном пятым сезоном и завершится. 13-серийный финал стартует 30 апреля.

«Слепое пятно», к слову, один из очень немногих проектов, на которых никоим образом не сказался нынешний производственный кризис. Съёмки финального сезона, позволившие авторам логично закончить историю, завершились ещё в ноябре.

Помимо Александер и Степлтона в остросюжетном боевике о профессиональной и личной жизни агентов ФБР играют Роб Браун, Одри Эспарза, Эшли Джонсон, Эннис Эсмер и Мэри Элизабет Мастрантонио. Создателем сериала числится Мартин Джеро («Звёздные врата: Атлантида»).