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Янина Гаванкар сыграет в фантастическом процедурале NBC

Телеканал NBC заказал съёмки пилотного эпизода фантастического сериала «Эхо», главная женская роль в котором досталась Янине Гаванкар («Настоящая кровь», «Утреннее шоу»).

Потенциально многосерийный жанровый процедурал поведает о команде особых оперативников, расследующих самые резонансные преступления с помощью путешествий во времени. Но следователи не просто отправляются в прошлое, а делают это в теле жертвы преступления. Перенимая личность пострадавшего, они должны успеть предотвратить преступление ещё до того, как оно случится.

Гаванкар сыграет одного из членов суперкоманды — офицера полиции Мел Гудвин, пытающуюся проявить себя с лучшей стороны.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Джей Джей Бэйли, Джон Дэвис и Джон Фокс. Производством руководят Davis Entertainment и Universal Television.

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Эхо
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