У создателя «Охотников» есть план на пять сезонов

Многосерийная чёрная комедия «Охотники», совсем недавно стартовавшая на потоковом сервисе Amazon, если и закроется, то уж точно не от недостатка идей. Создатель сериала Дэвид Вейл признался, мол, материала для продолжения у него предостаточно.

В беседе с порталом Collider шоураннер и сценарист рассказал, что более чем готов к продолжению истории.

В мыслях у меня пять сезонов, поэтому если Amazon по доброте своей позволит нам продолжать, материала у меня хватит как минимум на пять сезонов. Я знаю, какой будет финальная сцена сериала и о чём пойдёт речь в последнем сезоне. И в голове у меня полно мыслей, деталей и разнообразных идей о втором сезоне. И да, я действительно знаю, каким будет заключительный момент всего сериала. Дэвид Вейл, готов продолжать

Сериал, где главные рои играют Аль Пачино и Логан Лерман, основан на реальных событиях и рассказывает о команде необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.

Стриминговому сервису Amazon ещё только предстоит огласить официальный вердикт в отношении дальнейшей судьбы сериала.