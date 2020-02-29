Кортни Кокс сыграет одержимую в комедийном ужастике от Starz

У некоторых участников актёрского состава культовых «Друзей» на носу не только грандиозное воссоединение в намеченном на весну спецэпизоде. К примеру, Кортни Кокс подыскала себе новый многосерийный проект — комедийный хоррор Shining Vale от кабельного канала Starz. В одобренном к съёмкам пилоте актриса сыграет главную роль.

В центре истории — неблагополучная семейка Фелпсов, переехавшая из большого города в крохотный провинциальный городишко, выбрав для проживания дом с крайне дурной славой. Но происходящей там чертовщины не замечает никто, кроме Пэт (Кокс). Пытающаяся наладить отношения с детьми и мужем главная героиня никак не может разобраться, то ли она в депрессии, то ли одержима.

Сценарий написали Шэрон Хорган («Развод») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»). Дирбла Уолш («Рассказ служанки») срежиссирует первый эпизод. За производство отвечают Warner Bros. Televsion и Lionsgate.