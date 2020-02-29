Телеовощи. Выпуск 329: Главный по драме

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:21 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:16 —
|Новости
|40:53 —
|«Охотники» (Hunters) — 1x01—02 (премьера)
|01:03:40 —
|«Разведка» (Intelligence) — 1x01 (премьера)
|01:09:09 —
|«Мне это не нравится» (I Am Not Okay With This) — 1x01—02 (премьера)
|01:20:04 —
|«Чужак» — 1x08
|01:30:17 —
|«Чудотворцы» — 2x05
|01:35:41 —
|«Харли Квинн» — 1x13 (финал сезона)
|01:45:24 —
|«Лексс» — 3x09 (впечатления Юрия и Льва)
|01:55:18 —
|Комикс-продолжение мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender – The Promise, Part 1 (впечатления Льва)
|02:12:29 —
|«Вавилон 5» — 2x09 (впечатления Юрия)
|02:22:18 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x07 (впечатления Михаила)
|02:29:05 —
|«Уайтчепел» — 2x03
|02:40:37 —
|«Новобранец» — 2x11
|02:48:55 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:06 —
|«Как ты смеешь» — 1x08
|06:31 —
|«Родина» — 8x03
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