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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Игрек: Последний мужчина» отыскал замену Барри Кеогану

Многострадальная экранизация комикса «Игрек: Последний мужчина» может возвращаться к прерванным съёмкам. Недавно выбывшему из проекта Барри Кеогану подобрали замену. Главная роль в сериале кабельного канала FX досталась Бену Шнетцеру («Сноуден», «Варкрафт»).

Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне (Шнетцер) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на Земле. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и дивный новый мир живёт в суровых условиях нового матриархата.

В сериале снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд и Эмбер Тэмблин. Шоураннером остаётся Элиза Кларк («Убийство»), также числящаяся главным сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром пилота Мелиной Матсукас, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производство на контроле у FX Productions.

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Игрек: Последний мужчина
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