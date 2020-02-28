Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Старый лис Константин из многосерийного хита «Убивая Еву» прокрался во второй сезон «Ведьмака», где сыграет Весемира. Роль застолбил за собой Ким Бодния, который также хорошо известен зрителям по шведско-датскому детективному триллеру «Мост».

Информацию официально подтвердил твиттер потокового сервиса Netflix.

В продолжении многосерийной экранизации культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского Бодния сыграет самого опытного ведьмака Континента — наставника Геральта из Ривии и его собратьев по Школе Волка.

Съёмки второго сезона с Генри Кавиллом, Фрейей Аллан и Аней Чалотрой в главных ролях идут полным ходом. За процессом зорко присматривает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич. Тёмное фэнтези вернётся на малые экраны в следующем году.