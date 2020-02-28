Кевин Файги в роли Чинноса в отрывке 31 сезона «Симпсонов»

После эпичного слияния Disney и Fox супергерои Marvel во главе со своим главарём Кевином Файги просто обязаны были появиться в самом долгоиграющем мультсериале всех времён. И «Симпсоны», разумеется, не упустили своего шанса по-доброму высмеять своих новых хозяев — одна из серий 31-го сезона будет посвящена «Мстителям», и без камео некоторых известных личностей точно не обойдётся.

Как уже было обещано, своим появлением порадуют братья Руссо в роли малоизвестных марвеловских режиссёров, Коби Смолдерс, а также сам Файги, чьё блистательное перевоплощение в инопланетного суперзлодея Чинноса (ака Подбородоса) можно оценить прямо сейчас:

Эпизод под названием «Злодей Барт» (Bart the Bad Guy) выйдет в эфир уже 1 марта.