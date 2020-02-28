 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Xbox Series X — 12 терафлопс, трассировка лучей и другие детали Телеканалы и стриминговые сервисы отказываются показывать аниме про обзорщиков фэнтезийных борделей «Межвидовые обозреватели» Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2» «Рэй Донован» остался без восьмого сезона «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045» — трейлер с экшеном и тачикомами
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кевин Файги в роли Чинноса в отрывке 31 сезона «Симпсонов»

После эпичного слияния Disney и Fox супергерои Marvel во главе со своим главарём Кевином Файги просто обязаны были появиться в самом долгоиграющем мультсериале всех времён. И «Симпсоны», разумеется, не упустили своего шанса по-доброму высмеять своих новых хозяев — одна из серий 31-го сезона будет посвящена «Мстителям», и без камео некоторых известных личностей точно не обойдётся.

Как уже было обещано, своим появлением порадуют братья Руссо в роли малоизвестных марвеловских режиссёров, Коби Смолдерс, а также сам Файги, чьё блистательное перевоплощение в инопланетного суперзлодея Чинноса (ака Подбородоса) можно оценить прямо сейчас:

Эпизод под названием «Злодей Барт» (Bart the Bad Guy) выйдет в эфир уже 1 марта.

Постеры сериала «Симпсоны»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Симпсоны
 29 октября 2019 годаКевин Файги и братья Руссо заглянут в 31-й сезон «Симпсонов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Disney поглотил 21st Century Fox
 
Новые сериалы 21—27 сентября
 
Новые сериалы 19—25 сентября

Тоже интересно

 
Кино В «Бэтмене против Супермена» Брюс Уэйн страдал от посттравматического синдрома
 
Кино Киносети «Синема парк» и «Формула кино» не смогут продавать онлайн-билеты на «Звёздные войны: Последних джедаев»
 
Кино «Дэдпул 2» — второй трейлер
 
Честный трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов» от Ильи Кролика
 
Игры Diablo IV — CG-ролик, геймплейный трейлер и первые детали
 
Syfy отказался продлевать «Пространство» на четвёртый сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
19:00КГ играет: Bullet Witch и Unreal
 
СкороЕВА (аудио)

Выйдут в феврале

29 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
11Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru