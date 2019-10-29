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Кевин Файги и братья Руссо заглянут в 31-й сезон «Симпсонов»

Чего только не было в «Симпсонах» за 30 лет. Мультсериал Мэтта Гроунинга можно автоматически считать спойлером к любому реальному и вымышленному событию нашего мира, но в этот раз сами спойлеры станут главной темой одного из эпизодов 31-го сезона проекта.

Серию под говорящим названием «Злодей Барт» (Bart the Bad Guy) посвятят легендарной способности студии Marvel драконовски хранить свои киносекреты.

Когда Барта по ошибке принимают за смертельно больного ребёнка, он получает возможность увидеть ещё не вышедший на экраны сиквел мегапопулярного супергеройского франчайза «Защитник» (Vindicator). Он использует спойлеры для шантажа, выбивая себе всё, что захочет. Два студийных функционера (которых озвучивают — какое совпадение — марвеловские режиссёры Джо и Энтони Руссо) выясняют, что Барт видел фильм, и они не остановятся ни перед чем, чтобы предотвратить утечку спойлеров. Президент Marvel Кевин Файги предстанет в образе инопланетного суперзлодея Чиноса (игра слов, примерно значит «Подбородос» — прим. авт.).

Премьера эпизода состоится на телеканале Fox 23 февраля, а в наши сети тем временем попало превью с режиссёрами «Мстителей: Финала» и самим Чиносом.

Промо-арт сериала «Симпсоны» Промо-арт сериала «Симпсоны»
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Симпсоны
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