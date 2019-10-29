Автор «Крайнего космоса» нашёл дом своему анимационному фэнтези «Львиное пламя»

Создатель фантастического мультсериала «Крайний космос» Олэн Роджерс пристроил на один из каналов (или потоковых сервисов — имя вещателя пока не раскрывается) другое своё детище — анимационное фэнтези «Львиное пламя» (Lion's Blaze).

Проект Роджерса, поделившегося радостной новостью с подписчиками своего инстаграма, впервые появился в виде 10-минутного пилота и был выложен на YouTube ещё в 2017 году, но, видимо, лишь после успеха «Крайнего космоса» получил возможность разрастись в полноценный анимационный сериал.

«Львиное пламя» рассказывает о четырёх друзьях, оказавшихся в заточении внутри аркадной игры на целых 15 лет. В одном из квестов один из игроков погибает, и остальным не остаётся ничего, кроме как собрать волю в кулак и продолжать искать выход из игрового мира. Вернуть падшего друга и выбраться из игры они смогут лишь в одном случае: если с успехом выполнят эпичный квест, собрав полную коллекцию магических артефактов — Камней львиного пламени.

А это тот самый пилот: