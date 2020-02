Бен Барнс и компания сообщают: съёмки сериала по книжной фэнтези-вселенной «Гриша» завершены

В недалёком будущем зрителей ждёт ещё одна фэнтези-премьера от Netflix — многосерийная экранизация романов-бестселлеров Ли Бардуго «Тень и кость», входящих в книжную вселенную «Гриша» (Grishaverse). Участники актёрского состава записали видеообращение, где помимо прочего поведали о том, что съёмки первого сезона официально завершены. Правда, о дате выхода — даже предварительной — пока ни слова.

В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Сажайя Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс.

Shadow and Bone has officially wrapped production and a few friends would like to wish you a warm welcome to the Grishaverse... pic.twitter.com/RjU66NiUmj