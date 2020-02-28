Бен Барнс и компания сообщают: съёмки сериала по книжной фэнтези-вселенной «Гриша» завершены

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В недалёком будущем зрителей ждёт ещё одна фэнтези-премьера от Netflix — многосерийная экранизация романов-бестселлеров Ли Бардуго «Тень и кость», входящих в книжную вселенную «Гриша» (Grishaverse). Участники актёрского состава записали видеообращение, где помимо прочего поведали о том, что съёмки первого сезона официально завершены. Правда, о дате выхода — даже предварительной — пока ни слова.

В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Сажайя Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс.

Shadow and Bone has officially wrapped production and a few friends would like to wish you a warm welcome to the Grishaverse... pic.twitter.com/RjU66NiUmj — Shadow And Bone (@shadowandbone_) February 28, 2020

События разворачиваются в волшебной стране Равка, рассечённой исполинским разломом извечной тьмы, где обитают кровожадные чудовища. Сирота Алина Старков (Ли) обнаруживает в себе магическую силу, которая могла бы объединить страну. Пока главная героиня пытается отточить своё новоприобретённое мастерство, враги плетут против неё заговор. Мир бандитов, воров, убийц и святых находится на грани войны, и для выживания потребуется нечто большее, чем магия.

Сценаристом, создателем и шоураннером восьмисерийного первого сезона является Эрик Хайссерер («Прибытие»). За режиссуру отвечает Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами числятся Хайссерер, Бардуго, Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»). Производство курирует 21 Laps Entertainment.